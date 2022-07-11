Москва, 11 июля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Введение упрощенного порядка для получения гражданства России для всех жителей Украины, возможно, потребует изменения ряда законов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий получить всем гражданам Украины в упрощённом порядке российские паспорта.

«Надо проверить, может, какие-то нуждаются поправки и в другие законы. Потому что этот порядок не только касается налогов, но может касаться и других моментов, связанных с процедурами, которые прописаны в других законах. Так что надо собираться и изучать», — сказал депутат, отвечая на вопрос, потребуется ли в связи с указом внести изменения в Налоговый кодекс.

Также Фёдоров считает, что указ говорит о запуске процесса восстановления единой государственности с Украиной.

«Она была нарушена незаконно в 1991 году, и, соответственно, президент мягко запускает процесс восстановления единого государства. Потому что понятно, что не только Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск, до этого Крым, но и другие территории… Что нам, Одесса — не русский город, или Киев, например? Поэтому как бы запускается неизбежный исторический процесс», — отметил он.

Парламентарий считает, что со временем в упрощенном порядке захотят получить российский паспорт все жители Украины.