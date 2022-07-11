* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:50 — REGNUM В соцсети просочилось аудиообращение министра обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором мулла Якуб сетует на разобщённость в рядах группировки в Афганистане. Об этом 11 июля сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

В этом аудиообращении он выражает недовольство тем, что Фронт национального сопротивления Афганистана спустил флаг «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хост-ва-Ференг провинции Баглан.

«Долину Хаваш уезда Хост-ва-Ференг якобы захватили какие-то повстанцы, якобы они спустили наш флаг и распространили слухи, что они захватили этот район у моджахедов», — указывает мулла Якуб.

«Этот регион был покинут нами, в этом районе наши силы не присутствовали», — добавил он.

Ранее Фронт национального сопротивления Афганистана объявил, что он «освободил Верхний и Нижний Сучи в уезде Хост-ва-Ференг из лап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нанёс им тяжёлые потери». В соцсетях было опубликовано видео, на котором некие вооруженные люди спускают флаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фронт сопротивления сообщил на своём официальном сайте, что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали из этих районов, которые заняли силы фронта».

Мулла Якуб говорит в аудиофайле, что боевики группировки уверяют руководство, что они «присутствуют в поле», но никого из них нет на поле боя. Министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сетует на то, что с наступлением Курбан-байрама, многие уходят домой, а другие занимаются «торговлей, связанной с хаджем».

«Если Ид аль-Адха проводится в путешествии, путнику всё равно, и мы должны выполнять свои обязанности в дни его празднования», — подчеркнул Якуб.

Новая волна давления на мирных жителей

Одновременно с публикацией аудиофайла муллы Якуба в социальных сетях и после спуска флага талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Верхнем и Нижнем Сучи прокатилась волна арестов и нового давления со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на мирных жителей в этом районе.

Через день после спуска флага «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), радикалы арестовали в этом уезде группу мужчин. Местные источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «произвольно арестовали» 12 человек в этом уезде.

По их словам, двое бывших заключённых тюрьмы, которые пришли в районный штаб талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы узнать о своём статусе, также были арестованы.

Также местные источники подтвердили, что Зия-уль-Хак Райд, бывший сотрудник министерства финансов в этом районе, был застрелен после трёх дней пыток в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во второй день Курбан-байрама талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли местного жителя по имени Саид Аман Усмани в кишлаке Сучи.