Харьков, Украина, , 15:46 — REGNUM Глава администрации посёлка Великий Бурлук на освобождённой территории Харьковской области погиб при подрыве его автомобиля. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ВГА области.

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«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — заявили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Напавший на него украинский террорист при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован.

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Также 11 июля было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Херсона Владимира Сальдо. Злоумышленники заложили бомбу на пути следования его автомобиля. К счастью, боеприпас был вовремя обнаружен и обезврежен, а сам глава региона не пострадал.

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