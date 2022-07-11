Москва, , 15:46 — REGNUM В Москве стартовали съёмки сериала Late Night School сервиса Okko. Об этом 11 июля пишет «Афиша Daily».

Подросток (сс) Jesús Rodríguez

Режиссёром восьмисерийного шоу выступит Ника Яковлева, а продюсером — Дмитрий Литвинов. В проекте сыграют Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Павел Табаков, Иванка Осина-Фридман, Егор Мухин, Никита Плахотнюк, Алиса Тарасенко, Юрий Шелковников, Елизавета Мордашова, Иван Чернов и другие.

Добавим, что, по сюжету сериала, подростки становятся авторами скандального ток-шоу Late Night School, который выкладывают в Сеть. В выпусках школьники обсуждают свои проблемы: отношения с преподавателями и родителями, травлю, секс и многое другое. Однако с ростом количества просмотров подростки начинают переходить грани разумного — им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело.

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