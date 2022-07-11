Москва, , 15:45 — REGNUM Европейский союз не сможет форсировать энергетический переход до тех пор, пока не решит свои нынешние экономические проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Зеленая энергетика

«Когда Европа сможет форсировать энергетический переход? Только тогда, когда она выкарабкается из нынешних неурядиц. Не раньше, — сказал Колганов. — Сейчас у нее просто нет экономической возможности «отстегнуть» на развитие «зеленой» энергетики. Им надо просто спасать свою экономику от тех проблем в топливно-сырьевом секторе, с которыми она сейчас столкнулась. Не до жиру — быть бы живу. Чем сейчас занимаются власти ЕС? Не «зеленой» экономикой, а расконсервацией угольных шахт. А вот когда ситуация более-менее стабилизируется и повернется к лучшему, тогда они смогут заняться развитием «зеленой» экономики, чтобы сократить свою топливную зависимость».

И в отдаленной перспективе, как полагает экономист, это действительно не сулит РФ ничего хорошего.

«Потому что это будет вести к долгосрочному сокращению спроса на наши экспортные товары, — сказал Колганов. — И это должно побудить нас к тому, чтобы совершить определенный структурный маневр в собственной экономике. Постепенно перейти от упора на добычу полезных ископаемых к их более глубокой переработке. И на торговлю не сырьем, а готовыми продуктами. Соответственно, нам тоже надо менять свой энергетический баланс для того, чтобы использовать добываемые нефть и газ не столько как топливо, сколько как сырье для промышленности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что в настоящее время ЕС больше теряет из-за антироссийских санкций, нежели выигрывает.

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