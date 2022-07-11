Донецк, 11 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике по обстрел украинских войск попали населённые пункты Озеряновка и Широкая Балка. Об этом 11 июля сообщили в представительстве республики в СЦКК.

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В 14:35 украинские войска нанесли удар с позиций в Дзержинске. По населённым пунктам Озеряновка и Широкая Балка выпущено по пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, город Алчевск в ЛНР был обстрелян при помощи системы M142 HIMARS.