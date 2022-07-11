Нальчик, 11 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Группа туристов из Крыма запросила помощи из-за горной болезни у одного из альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Им на помощь выдвинулись семеро спасателей, планируется привлечение вертолета, сообщили 11 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

07.mchs.gov.ru Туристы в горах

Инцидент произошел утром в Безенгийское ущелье между перевалами Дыхтау и Пушкина на высоте около 5000 метров. Туристы были зарегистрированы. В МЧС привлекли к спасению человека коммерческий вертолет фирмы «Heliaction». К 12:30 пострадавшего эвакуировали в альпийский лагерь Безенги.

Спасенному 37-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь, после чего он в удовлетворительном состоянии был отпущен.