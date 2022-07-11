Харьков, Украина, , 15:41 — REGNUM В результате подрыва автомобиля погиб глава администрации Великого Бурлука Харьковской области Евгений Юнаков, который ранее перешёл на сторону России. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

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«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также там назвали произошедшее террористическим актом, спланированным сидящими в украинском правительстве фашистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что упрощённый порядок получения гражданства РФ теперь распространяется на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.