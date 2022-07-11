Донецк, 11 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Озеряновка и Широкая Балка в Донецкой Народной Республике, сообщает 11 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:35 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Озеряновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 14:35 — н. п. Дзержинск — н. п. Широкая Балка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Горловку из миномёта.

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