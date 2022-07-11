Луганск, 11 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска выпустили по городу Алчевск Луганской Народной Республики четыре ракеты HIMARS. Об этом сообщили 11 июля СМИ Донбасса.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Обстрел вёлся с полуночи воскресенья до 2:00 понедельника. В результате атаки разрушено два жилых дома, повреждено остекление школы №7 и информационно-технологического лицей в Алчевске.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские артиллеристы несколько раз обстреляли Донецк утром 11 июля.