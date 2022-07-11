Москва, , 21:35 — REGNUM Нацпроект «Экология» запустил в России масштабную генеральную уборку. Расчищены будут мусорные полигоны, брошенные промплощадки и скважины, подняты затопленные суда.

На месте утилизированного «Ронда» Корпорация установит причал для 12 яхт и катеров Цитата с сайта krkk. pro

О работе с водными объектами на оперативном совещании у председателя российского правительства Михаила Мишустина 11 июля доложила вице-премьер Виктория Абрамченко. В своем телегам-канале она пояснила, что в некоторых регионах скопились буквально «кладбища» затонувших кораблей.

«Весной этого года приступили к работам по подъему и утилизации судов в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях. Из запланированных к подъему в 2022 году уже поднято и утилизировано 21 судно. Всего по итогам года планируем убрать 62 корабля в акватории Дальневосточного федерального округа», — сказала заместитель главы российского правительства Виктория Абрамченко. По её словам, эти корабли мешают судоходству или рыболовству, наносят вред окружающей среде и снижают туристический потенциал регионов», — информировала Виктория Абрамченко.

Правительством уже подготовлен проект распоряжения о первой компенсации фактически понесенных затрат за утилизацию кораблей в Магаданской области в объеме 26 млн рублей.

«И самое главное — мы создали систему, при которой «кладбища» кораблей не будут появляться. Благодаря поддержке Государственной Думы и Совета Федерации установлена административная ответственность и предусмотрен штраф за преднамеренное затопление корабля в размере до 20 миллионов рублей. Теперь преднамеренное затопление становится затратным для собственников кораблей», — подчеркнула Абрамченко.

В Магадане утилизируют суда, затонувшие в бухте Нагаева. В рамках модернизации морского порта будут полностью реконструированы гидротехнические сооружения, планируется развить инфраструктуру причалов и прилегающей территории.

«На Дальнем Востоке прекрасные акватории, но когда оттуда торчат ржавые остовы судов, то это не только создает неопрятный вид, но и представляет опасность для судоходства и делает невозможным дальнейшее развитие портовой инфраструктуры. Сейчас началось масштабное изменение морского фасада Магадана. Это правильно», — отметил дальневосточный полпред Юрий Трутнев.

Камчатская шхуна «Ронд», что затонула около четырех лет назад возле бывшего судоремонтного завода «Фреза», весит более 300 тонн, его длина — чуть больше тридцати метров. В апреля 2022 года судно поставили на киль с помощью системы рычагов и блоков, а корпус укрепили специальными «пластырями» и отбуксировали на утилизацию в район СРВ.

«"Ронд» стал третьим судном, поднятым Корпорацией развития Камчатки со дна Петропавловской гавани, на акватории которой мы продолжаем формировать международную яхтенную марину. Ранее нам удалось поднять и утилизировать рыболовные сейнеры «Снегирёво» и «Моннерон». Они затонули в тот период, когда еще существовал судоремонтный завод «Фреза». Недвижимое имущество и территорию СРЗ осенью 2015 года после банкротства предприятия передали в управление Корпорации развития Камчатки.

Параллельно с подъёмом судов производилась очистка дна от затонувших металлических конструкций и другого мусора на той части акватории Петропавловской гавани, где формируется яхтенная марина. На сегодняшний день она является одной из немногих стоянок маломерного флота в Петропавловске-Камчатском, которые прошли регистрацию в Государственной инспекции маломерных судов», — пояснил генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края» Константин Коротов.

По его словам, утилизация «Снегирёво», «Моннерона» и «Ронда» позволила одновременно решить три задачи: повысить безопасность мореплавания, улучшить экологическое состояние гавани, в которую начали заходить косяки рыбы, в том числе лососей, а также сформировать дополнительные места для стоянок яхт и катеров.

«Из-за дефицита причалов мы уже третий год подряд не можем удовлетворить все заявки владельцев маломерных судов, которые хотели бы базироваться в самой удобной на сегодняшний день яхтенной марине полуострова. На месте, где ранее находился затонувший «Ронд», к началу навигации маломерного флота Корпорация планирует установить третий причальный понтон с двенадцатью швартовочными местами. Они оборудованы системами бункеровки водой и коммутации с береговыми электросетями. Причальный понтон по заказу Корпорации в минувшем году изготовило одно из приморских предприятий», — отметил генеральный директор КРКК Константин Коротов.

Константин Коротов также сообщил, что международная яхтенная марина войдет в состав культурно-туристического центра, создание которого запланировано вокруг Петропавловской гавани. И в этом контексте утилизация «Ронда» представляется важным этапом подготовки к предстоящему строительству.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по нацпроекту «Экология», направленному на охрану окружающей среды, ведётся по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.