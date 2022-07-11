Казань, 11 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» подписал новый контракт с хоккеистом Станиславом Галиевым. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что прежнее соглашение с 30-летним нападающим действовало до конца сезона 2022/23. Новый контракт рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Галиев вернулся в «Ак Барс» в результате обмена с московским «Динамо», составе которого он провёл сезон 2021/22. В регулярном чемпионате он набрал 42 (25+17) очка в 47 матчах, став лучшим снайпером команды. В плей-офф в его активе шесть шайб в 11 играх.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Галиев в составе сборной России стал серебряным призёром.