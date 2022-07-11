Париж, 11 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Сотрудники Storengy, дочерней энергетической и газовой компании Engie, возобновили забастовку 11 июля, требуя повышения заработной платы, сообщает Le Figaro.

Engie.com Engie

Ожидается, что забастовка продлится до конца недели.

Забастовка является частью более широкого движения в электроэнергетике и газовой промышленности. Работодатели отреагировали на забастовки, предложив соглашение, которое четыре профсоюза отказались подписать 8 июля. Работодатели предложили повысить оклад на 1% и выплатить премию в размере 400 евро.

Забастовки проходят на фоне того, что исполнительная власть во Франции опасается полного прекращения поставок газа из России.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции необходимо «быстро привести себя в боевой порядок», чтобы справиться с возможностью полного прекращения поставок российского газа, что является «наиболее вероятным вариантом».

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