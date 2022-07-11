Чусовой, Пермский край, 11 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Пермском крае ведут поиски девочки 2009 года рождения. Есть предположение, что она утонула, сообщили 11 июля в министерстве территориальной безопасности региона.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

По данным ведомства, второй день на реке Чусовая в районе деревни Мульково спасатели ищут ребенка. Сообщение о происшествии поступило 10 июля.

Поисковые работы начались вечером 10 июля. Водолазам обнаружить девочку пока не удалось. Продолжаются надводные поиски.