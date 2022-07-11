Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Два земельных участка на территории предприятия «Ручьи» на северо-востоке Санкт-Петербурге продадут под жилищную застройку, сообщили 11 июля в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Территорию «Ручьи» в Петербурге продадут по жилищную застройку auction-house.ru

Территория будущей застройки расположена внутри КАД, на первой линии между Индустриальным, Лапинским и Волго-Донским проспектами в муниципальном округе «Ржевка» Красногвардейского района Петербурга. На этой территории можно возводить дома высотой до 20 этажей (55 метров) на 400-500 тыс. кв. метров площади, а также социальные учреждения и развлекательные пространства.

Как следует из описания лота, от будущих жилых массивов до двух ближайших станций «красной» ветки метро — «Академическая» и «Площадь Мужества» — 15 минут езды на автомобиле. Однако, согласно электронным картам, чтобы новоселу добраться до городской подземки на общественном транспорте необходимо будет пройти около километра пешком до ближайшей остановки у крематория, а оттуда либо на автобусе/трамвае доехать до «Академической» — 54 (56) минут, до «Площади Мужества» — 48 минут. Других транспортных сообщений с устоявшейся жилой застройкой в данной части Петербурга нет.

Кроме того, после закрытия оптоклуба «Ряды» вблизи будущих жилых комплексов практически нет гипермаркетов. До ближайшего крупного магазина «Лента» будущим жильцам придется идти вдоль оживленной дороги 2,5 км (30 минут) или проехать на единственном доступном автобусе (57 минут). Однако вблизи продаваемых участков работают два строительных магазина, что облегчит муки новоселов во время обустройства квартиры. Заметим, что социальных учреждений в данной части муниципального образования также нет, вокруг в основном промышленная зона.

Стоимость участка оценили в 3,95 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 августа. Торги состоятся на электронной торговой площадке ЭТП РАД Lot-online.

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