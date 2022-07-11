Таллин, 11 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Запрет на ввоз и вывоз подсанкционных товаров в рамках антироссийских санкций начал действовать в Эстонии с 11 июля.

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Запрет на ввоз из России и вывоз в Россию товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, распространяется на частных лиц.

В перечне товаров, ввоз которых из России запрещён в Эстонии, спиртные напитки, мебель и изделия из древесины, пневматические шины, цемент, икра, тара под напитки.

Из Эстонии в Россию нельзя вывозить больше денег, чем это нужно для поездки, а также предметы, дороже 300 евро. Ограничение не распространяется на личные вещи.

Нарушение санкций может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.