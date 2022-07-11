Москва, , 15:26 — REGNUM Упрощённый порядок получения гражданства России теперь распространяется на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Напомним, ранее это право давалось только украинским гражданам, которые жили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Установить, что граждане Украина, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, […] имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Президентский указ вносит изменения в документ от 24 апреля 2019 года об определении категорий лиц, которые могут подать заявление на приём в гражданство России в упрощённом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, указом от 2019 года право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке предоставлялось, в частности граждане Украины, которые проживали на территории Крыма и Севастополя до 18 марта 2014 года, а также их дети, супруги и родители, лица без гражданства, проживавшие в Крыму и Севастополе до воссоединения.

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Также право упрощенного получения гражданства РФ предоставлялось всем постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.

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