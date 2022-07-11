Москва, 11 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым, российский лидер в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Московская область у нас по многим позициям на очень хорошем уровне находится», — отметил глава государства.

Однако, по словам Путина, закредитованность Московской области остается высокой. Воробьев согласился, отметив, что средства нужны для развития региона.