Люксембург, , 15:25 — REGNUM Население Европейского союза сократилось в 2020 и 2021 годах — таковы последствия более чем 2 миллионов смертей от COVID-19, сообщил Евростат в понедельник 11 июля.

Европейцы (сс) Stefano Annovazzi Lodi

По данным Евростата, население 27 стран, входящих в альянс, сократилось почти на 172 000 человек по сравнению с предыдущим годом и более чем на 656 000 человек по сравнению с январем 2020 года.

«В 2020 и 2021 годах положительный миграционный прирост больше не компенсировал естественные отрицательные изменения в ЕС, и, как следствие, общая численность населения ЕС сократилась», — говорится в докладе Евростата со ссылкой на последствия пандемии.

Число смертей в ЕС стало превышать число рождений десять лет назад, но иммиграция помогала компенсировать этот разрыв вплоть до первого года пандемии.

В предыдущий раз падение численности населения ЕС было зарегистрировано в 2011 году — единственный раз с 1960 года, но тогда оно быстро увеличилось благодаря миграции.

С учетом пандемии, старения населения и относительно низкого уровня рождаемости, в ближайшие годы, считает Евростат, число умерших будет превышать число родившихся.

«Если это произойдет, — говорится в докладе ведомства, — то общее снижение или рост численности населения ЕС в будущем, вероятно, будет в значительной мере зависеть от степени миграционного прироста».

Наибольшее сокращение численности населения зафиксировано в Италии, Польше и Румынии, при этом более чем в половине стран — членов ЕС численность населения возросла, в первую очередь во Франции, Нидерландах и Швеции.

По данным Евростата, на январь 2022 года в ЕС проживало 446,8 млн. человек.

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