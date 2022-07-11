Ставрополь, 11 июля 2022, 15:24 — REGNUM В Ставропольском крае выявлено преступление в сфере использования недр и их охраны. При добыче валунно-песчано-гравийной смеси на Приозерном участке в Кочубеевском районе нанесен ущерб природе на 48 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В настоящее время по делу задержаны два брата, один из которых является генеральным директором компании, добывающей сырье. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.