Ставрополь, 11 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлено преступление в сфере использования недр и их охраны. При добыче валунно-песчано-гравийной смеси на Приозерном участке в Кочубеевском районе нанесен ущерб природе на 48 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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«На земельных участках уничтожен плодородный слой земель сельскохозяйственного назначения. В результате указанных обстоятельств почве, как объекту окружающей среды, согласно произведенным расчетам, причинен вред на сумму более 48 млрд рублей», — сообщила подробности дела прокуратура.

В настоящее время по делу задержаны два брата, один из которых является генеральным директором компании, добывающей сырье. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.