Варшава, , 15:22 — REGNUM В ходе памятных мероприятий в Волынском сквере в Варшаве, посвященных 79-летней годовщине Волынской резни президент Польши Анджей Дуда пообещал, что поляки не станут мстить за неё украинцам. Его слова 11 июля приводит газета «Rzeczpospolita».

Дуда Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По словам Дуды, те события были совершены живущими рядом соседями, часто связаны семейными связями, и теперь сложно «понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить (другим) людям такую судьбу».

Также он подчеркнул, что Волынская резня является неоспоримым исторический фактом и добавил, что дебаты по этому вопросу между двумя странами продолжаются десятилетиями.

«Дело не в мести, не в возмездии, нет лучшего доказательства этого, чем время, которое у нас есть сейчас. То, что происходит сейчас между поляками и украинцами, является лучшим доказательством этого», — добавил польский лидер, напомнив, что Варашава в данный момент оказывает военную помощь киевскому режиму.

Кроме того, Дуда призвал оба государства признать факт Волынской резни.

Отметим, во время Волынской резни во время Великой Отечественной войны украинские националисты вырезали более 100 тысяч русских, поляков и евреев на территории Галиции, современной Западной Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Польши Лех Валенса призвал уменьшить численность населения России до 50 млн человек.