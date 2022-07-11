Соль-Илецк, Оренбургская область, 11 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Оребургской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сотрудника мэрии Соль-Илецка о взяточничестве. Материалы вскоре передадут в суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Sledcom.ru Уголовное дело

Чиновника обвиняют в получении взятки в виде имущества в крупном размере.

По данным следствия, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Соль-Илецкого городского округа в 2016–2017 годы получил взятку в виде трех земельных участков. Их стоимость составила свыше 800 тыс. рублей.

В ответ на вознаграждение предполагалось содействие по внесению изменений в ЕГРН в части категории земельных участков — «Земли сельскохозяйственного назначения» на «Земли населенных пунктов».

На имущество фигуранта уголовного дела общей стоимостью более 5,6 млн рублей наложен арест.