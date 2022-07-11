Воронеж, , 15:13 — REGNUM Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже в селе Александровка Новоусманского района Воронежской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 11 июля.

Окно МВД

По предварительным данным, днём 10 июля пятилетний мальчик находился в комнате со своей бабушкой. В какой-то момент она отвлеклась, ребёнок подошёл к окну, оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа.

«С полученными телесными повреждениями несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь», — уточнили в СК.

Следственные органы проводят доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области четырёхлетний мальчик получил травмы, выпав из окна третьего этажа.