Волгоград, 11 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки 68 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в региональном оперативном штабе. под наблюдением врачей в стационарах и амбулаторно находятся 1 488 пациентов.

Https://www.volgograd.ru/ Палата для больных COVID-19

С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 225 877 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 217 497 жителей, скончались от осложнений при инфекции 6 892 человек.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили 23 новых пациентов.