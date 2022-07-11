Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пока не планируется запуск в производство автомобилей отечественных брендов на мощностях заводов иностранных автоконцернов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге (архивное фото)

Северная столица пока не будет следовать примеру Москвы по перезапуску производства автомобилей марки «Москвич» на заводе ушедшего из России концерна Renault. Это связано с тем, что иностранные владельцы пока не собираются покидать свои заводы в Петербурге. Случай с бывшим заводом Renault в Москве, скорее всего, останется единственным.

«Что касается заводов, которые здесь (в Петербурге — прим. ред.), которые не объявляли, что уходят, то все заводы, все компании — они не подтверждали этого, поэтому не представляю себе такое здесь», — заявил представитель профильного агентства.

На сегодняшний день все три петербургских автозавода находятся в простое. На «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» его продлили до 30 июня, а затем отправили в сотрудников до 17 июля в плановый отпуск. О том, что будет после 18 июля, представители завода сообщить отказались.

В таком же положении остаются и другие предприятия по выпуску автомобилей, принадлежащие японским концернам Nissan и Toyota. В Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что о возобновлении работы заводов пока ничего не слышно. При этом сообщений о сокращениях также не поступало.

Напомним, что приостановка работы предприятий связана с нарушением логистических цепочек, что привело к отсутствию необходимых комплектующих. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в плановый режим работы автопром вернётся, когда эти проблемы будут устранены.