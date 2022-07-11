Махачкала, , 15:11 — REGNUM В Дагестан на отдых прибыли 50 детей из Донбасса. Они размещены на базе отдыха «Связист» на берегу Каспийского моря. Это уже третья группа школьников из ДНР и ЛНР, которые отдыхают в Дагестане. Запланирован приезд еще одной группы из 50 человек, сообщили в пресс-службе министерства труда республики.

Дербент Samovar.travel

Во время пребывания в Дагестане для детей из Донбасса организуют интересные экскурсии. Так, на днях они посетили древнюю крепость Нарын-кала в Дербенте. Гостеприимные дербентцы накрыли стол с фруктами, травяным чаем, сладостями и мороженым для школьников.

В память о посещении древнейшего города России гостям были вручены сувенирные монеты с изображением крепости и герба Дагестана.

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