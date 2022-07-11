Москва, , 15:09 — REGNUM Россия обогнала Алжир по объёмам поставок газа в Испанию, поднявшись на второе место по этому показателю. Об этом 11 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

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Алжир являлся традиционным поставщиком для Испании, однако в июне сократил экспорт газа в эту страну из-за дипломатической напряжённости, возникшей на фоне поддержки Мадридом инициативы Марокко по урегулированию споров в Западной Сахаре.

Поставки российского газа в июне достигли 8,7 тыс. ГВт·ч, увеличившись вдвое с мая. Это составляет около 24% общих потребностей Испании в газе. На Алжир приходится 22%. Главным поставщиком остаются США, на долю которых приходится 30%.

В марте МИД Алжира отозвал своего посла в Испании для консультаций после поддержки Мадридом предложения Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре. В июне Алжир приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией.

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