Москва, 11 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Россия обогнала Алжир по объёмам поставок газа в Испанию, поднявшись на второе место по этому показателю. Об этом 11 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

ИА REGNUM Газ

Алжир являлся традиционным поставщиком для Испании, однако в июне сократил экспорт газа в эту страну из-за дипломатической напряжённости, возникшей на фоне поддержки Мадридом инициативы Марокко по урегулированию споров в Западной Сахаре.

Поставки российского газа в июне достигли 8,7 тыс. ГВт·ч, увеличившись вдвое с мая. Это составляет около 24% общих потребностей Испании в газе. На Алжир приходится 22%. Главным поставщиком остаются США, на долю которых приходится 30%.

В марте МИД Алжира отозвал своего посла в Испании для консультаций после поддержки Мадридом предложения Марокко о предоставлении автономии Западной Сахаре. В июне Алжир приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией.