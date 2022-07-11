Брюссель, 11 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Не всё оружие, которое есть на данный момент на Украине, находится в «правильных руках». Об этом 11 июля в Праге, где проходит неформальная встреча глав МВД Евросоюза с участием министров Украины и Молдавии, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». реж Джеймс Кэмерон. США, Франция. 1991 Запасы оружия

«У нас есть некоторые данные, но и опыт подсказывает, что оружие часто перемещается во время войн или после. Мы знаем, сколько сейчас на Украине оружия и, конечно, не все оружие всегда в правильных руках», — указала она.

Йохансон добавила, что Брюссель обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины, поэтому принимает превентивные меры.

«Мы знаем ещё по опыту войны на территории бывшей Югославии, до сих пор испытываем проблемы с оружием, которое попало оттуда в руки преступных группировок. Это подпитывает насилие в Европейском союзе. Мы должны быть готовы к совместной работе, в том числе с Молдавией и Украиной», — констатировала еврокоммисар.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим намеренно хранит в центрах украинских городов вооружения, которые были переданы Западом. По его словам, власти Украины, поступая так, используют мирное население в качестве живого щита. Полянский подчеркнул, что Запад пытается не замечать подобных случаев, девальвируя те ценности, которые сам старается декларировать.

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