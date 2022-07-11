Херсон, 11 июля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Херсонской области предотвращено покушение на главу областной администрации Владимира Сальдо, сообщили 11 июля в администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По информации местных властей, бдительные жители обнаружили взрывное устройство и сообщили об этом российским военным. Сапёры прибыли на место и обезвредили бомбу. Уточняется, что опасный предмет находился на пути следования главы администрации региона Владимира Сальдо.

Отмечается, что жителям региона ничего не угрожает.