Москва, 11 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Помимо ликвидации утонувших судов в России пройдёт масштабная уборка на суше. Об этом 11 июля заявил вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Economy. gov.ru Виктория Абрамченко

«Генеральная уборка не ограничивается водными объектами — мы проводим масштабную уборку и на суше. Это заброшенные промышленные предприятия, скважины, свалки и другие объекты, которые представляют угрозу окружающей среде и негативно сказываются на качестве жизни наших граждан», — заявила Абрамченко.

В рамках проекта в 2022 году проводится обследование 192 объектов по всей стране: оценивается их воздействие на окружающую среду и на здоровье граждан.

«По результатам обследования уже готовится проектная документация для ликвидации первых объектов накопленного вреда в Астраханской области, Чечне, Калмыкии и Карачаево-Черкесской республики», — указала она.

«Речь идёт о свалках, нефтешламовых амбарах и резервуарах для хранения химикатов», — подчеркнула Абрамченко.