Джакарта, , 15:05 — REGNUM Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой заявил, что Китай неизменно остается крупнейшим торговым партнером АСЕАН на протяжении последних двенадцати лет, сообщает Antara.

АСЕАН, 2022 Asean.org

«На протяжении последних двенадцати лет Китай неизменно был крупнейшим торговым партнером АСЕАН. Мы по-прежнему привержены укреплению экономического сотрудничества во имя процветания и взаимной выгоды», — заявил генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой в здании секретариата АСЕАН в Джакарте.

По словам генсекретаря АСЕАН, значительный экономический прогресс Китая внес большой вклад в рост региона в целом.

«Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в направлении всеобъемлющего, инклюзивного и устойчивого восстановления региона, в том числе посредством реализации Всеобъемлющей экономической рамочной программы АСЕАН», — заявил Лим Джок Хой.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай всегда были добрыми соседями, друзьями и партнерами с общим будущим.

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