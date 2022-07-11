Москва, , 15:07 — REGNUM Импортозамещение в России свелось к приобретению в разобранном виде иностранного оборудования и комплектующих, отметил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Виктор Дзюба («Единая Россия»), комментируя обсуждение на Совете Думы вопроса оценки роли министерств по импортозамещению в различных отраслях экономики.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, ситуация, когда оборудование после замены шильдиков и паспортов становились «российским» особенно распространено в таких направлениях бизнеса как оборудование для станкостроения, нефтегазовых компаний и информационно-коммуникационных технологий.

«Предприятиям нашей страны, особенно малого и среднего бизнеса, необходима всесторонняя реальная поддержка в реализации проектов в сфере импортозамещения. Особенно она актуальна со стороны профильных министерств и банковской системы», — отметил Дзюба в своем телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в сентябре палата парламента может начать оценивать работу министров в том числе по успешности ведомств в импортозамещении.

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