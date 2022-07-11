Лондон, , 15:05 — REGNUM Ранее объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать спецпосланником западных стран на Украине. Об этом 11 июля сообщает британский таблоид The Sun.

Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном в Киеве (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

По информации источника, такой шаг рассматривается на самом высоком уровне и его предложили высшими чиновниками британского правительства, которые считают бывшего премьер-министра Британии идеальным кандидатом на этот пост «из-за его уникального положения и глубоких знаний всех ключевых партий».

Также указывается, что в этом случае Джонсон мог бы развивать свои тесные отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским и в то же время продолжать быть якобы «главным раздражителем» для президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьера, заявила, что намерена обеспечить победу киевского режима над Россией.