Париж, 11 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Киевскому режиму требуется оказывать военную поддержку в долгосрочной перспективе, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна по итогам переговоров с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Мы обменялись мнениями по ситуации на Украине. Мы должны быть в состоянии поддерживать эту страну, особенно в военном плане, в долгосрочной перспективе. Я знаю, что министр Хукстра и его правительство разделяют эту позицию», — сказала она журналистам по итогам переговоров в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции намерены передать Киеву «значительное число» бронетранспортеров.

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