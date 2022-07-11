Плёс, Ивановская область, , 15:04 — REGNUM Шестнадцатый фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» прошел в Ивановской области 8–9 июля. В его работе приняли участие известные российские модельеры: основатель дома моды Вячеслав Зайцев, руководитель дома моделей «Президент-сервис» при управлении делами президента РФ Виктория Андреянова, дизайнер, основатель бренда Efremov Сергей Ефремов, крупнейшие российские производители тканей из льна, крапивы и конопли, а также представители сервисов переработки ветоши.

АНО «Россия — страна возможностей»

В рамках деловой программы фестиваля руководитель проекта «Экософия» Вита Саар рассказала о возможностях проекта. Кроме этого, было объявлено имя куратора профильной номинации «Экомода». «В ходе проведения наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» в апреле этого года президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития рынка отечественных производителей и дизайнеров одежды, — напомнила р руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар. — «Экософия» поддерживает это направление, в рамках проекта мы будем формировать проведение потребителя за счет внедрения полезных экологических привычек и создавать моду на все натуральное, экологически переработанное и отечественное».

Дизайнеры, марки одежды, производители тканей в течение первого сезона проекта «Экософия» вместе с кураторами номинации создадут коллекции модной креативной одежды, а специалисты по брендингу и продвижению помогут правильно ее презентовать и расскажут о тонкостях для успешной продажи. Наставником номинации «Экомода» стала главный редактор и создатель первого российского глянца о моде, «амбассадор российских дизайнеров» Марина Дэмченко. В рамках мероприятия она представила молодых дизайнеров, которые за 3 недели разработали капсулы специально для фестиваля. Вся представленная одежда выполнена из натуральных тканей производителей Ивановской области: конопля, лен и хлопок.

АНО «Россия — страна возможностей»

«Нас всех объединяет любовь к России. Поэтому мы попросили молодых российских дизайнеров разработать коллекции из российских натуральных тканей для российского покупателя, — рассказала Дэмченко. — На наших глазах произошёл перезапуск новой схемы взаимодействия между дизайнерами и предприятиями. И это не единственное поле работы: для комплексного развития текстильной отрасли, необходимо уделять внимание каждому отдельному направлению производства. Более 20 лет я получала опыт за рубежом, теперь я вкладываю полученные знания в нашу страну. Прямо сейчас, мы разрабатываем проекты, чтобы сделать модной и престижной профессию швеи».

Представители Ивановской области, известной на весь мир своими текстильными мануфактурами, также выразили готовность поддержать номинацию «Экомода» и проект «Экософия» в целом.

«Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления, для людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте сможет каждый человек с 14 лет. Зарегистрироваться в проекте — экософия. рф.