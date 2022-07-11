Нальчик, 11 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявили факт незаконного долевого строительства. Одна из строительных компаний собирала денежные средства на возведение жилого дома в городе Нальчике. При этом без заключения договоров были собраны деньги за жилье с 58 дольщиков. Общая сумма составила 132 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

Этот факт был установлен сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарии и УФСБ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело о привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Из подробностей его расследования известно, что с января 2021 по март 2022 года для строительства 205-квартирного жилого дома в столице республики директор строительной компании заключил с 58 гражданами договоры купли-продажи жилых помещений, однако документы об участии в долевом строительстве не составил и денежные средства дольщиков не внёс на специальный счёт в банке, а вложил в возведение многоквартирного жилого дома.