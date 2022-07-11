Москва, , 14:58 — REGNUM В ситуации с санкционным давлением на РФ ЕС не сможет перейти от потерь к выигрышам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен о том, что французы от санкций страдают сильнее, чем жители РФ, да и сама Россия становится только богаче.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В настоящий момент это правильная констатация фактов, — сказал Колганов. — Европа из-за санкций больше теряет, нежели приобретает. Я не думаю, что эта ситуация вечная и что санкции всегда будут приносить нам больше выгоды, чем Европt. Циклические колебания на топливно-сырьевом рынке никто не отменял. И вполне возможно, что наступит период, когда наши топливно-сырьевые доходы сократятся, и мы уже не будем выигрывать от санкций. Но Европа от потерь к выигрышам не перейдет. Санкции будут наносить вред нам, но и Европе тоже. Иными словами, зеркально ситуация не изменится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марин Ле Пен заявила, что санкции Европейского союза против России оказались неэффективными.

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