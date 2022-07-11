Томск, , 14:57 — REGNUM За минувшие выходные в Томской области ликвидированы четыре лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 15,4 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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По состоянию на 11 июля, на севере региона действует два лесных пожара на общей площади 32 га. Один из них в стадии локализации. В борьбе с огнём задействовано 23 человека и три единицы техники.

«Всего с начала года в регионе ликвидировано 214 лесных пожаров общей площадью 13 тыс. га (лесная — 11,8 тыс. га). В течение суток с момента обнаружения потушено 171 возгорание (85%)», — отметили в администрации.

Причиной большинства возгораний стали люди (163), а также грозы (32).