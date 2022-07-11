Херсон, Украина, , 14:57 — REGNUM На главу военно-гражданской администрации Херсона Владимира Сальдо совершено покушение. Об этом 11 июля сообщили местные власти.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что злоумышленники заложили бомбу на пути следования автомобиля Сальдо. Однако трагических последствий удалось избежать, сообщает РИА Новости. Боеприпас был вовремя обнаружен и обезврежен, а сам глава региона не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Напавший на него украинский террорист при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован.

Известно, что диверсант в ночное время обстрелял домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя.

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Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста.

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