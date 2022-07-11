Москва, 11 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Москве ушёл из жизни популяризатор отечественной космонавтики, участник управления работой советских луноходов Вячеслав Довгань, сообщили в Роскосмосе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

Довгань в 70-х годах управлял работой советских луноходов «Луноход-1» и «Луноход-2» на лунной поверхности. После выхода на пенсию занимался популяризацией космонавтики, выступал с лекциями и докладами на конференциях.

Вячеславу Довганю было 84 года.