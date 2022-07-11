Бишкек, , 14:55 — REGNUM Возможность организации экспорта чистой питьевой воды из Киргизии в Великобританию обсудил вице-премьер-министр Адылбек Касымалиев на встрече с государственным министром по вопросам Южной и Центральной Азии, ООН и содружества Тариком Ахмадом.

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Высокопоставленный киргизский чиновник рассказал представителю британского правительства о перспективах развития сотрудничества между странами в сельском хозяйстве, легкой промышленности, сфере возобновляемых источников энергии, а также «зеленой», цифровой и креативной экономике.

При этом заместитель главы правительства отметил, что Киргизия как горная страна является уникальным местом для привлечения иностранных туристов, и предложил британскому бизнесу использовать возможности для развития совместных проектов в сфере горного туризма.

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