Бухарест, 11 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В уезде Сучава на северо-востоке Румынии полиция задержала местного жителя по подозрению в проникновении со взломом в местный супермаркет и хищении двух йогуртов, одного помидора и батона хлеба. Об этом 11 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Victor Арест

Согласно официальной информации, обвиняемый в краже мужчина признался, что был голоден и «попросту намеревался подкрепиться».

«Я не ел несколько дней, и попросту хотел перекусить», — отметил, в частности, он.

Виновник инцидента был задержан. Как оказалось впоследствии, им оказался известный в стране инженер. Других деталей не сообщается.

Напомним, ранее независимые эксперты констатировали резкий рост в Румынии числа малоимущих граждан. По некоторой информации, на грани нищеты в этой стране находятся до 800 тыс. человек.