Москва, , 14:54 — REGNUM Власти ЕС ведут себя не лучшим образом с точки зрения экономической целесообразности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал возможные последствия экономической рецессии, предсказанной ЕС экспертами «Блумберг».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Самым первым результатом рецессии в ЕС станет падение спроса на товары, которые Европа покупает у нас, КНР и США. Соответственно, это не лучшим образом скажется на китайской и американской экономиках, — сказал Колганов. — Еще одно следствие — перед ЕС встанет вопрос, как выходить из рецессии. Как наладить производство и сбыт собственных товаров? И здесь они упираются в свои собственные санкции. Конечно, рынок РФ для них не главный, но довольно заметный. Объемы европейской торговли с нами гораздо больше, чем объемы торговли РФ с США. И потерять этот рынок из-за санкций в условиях спада — это крайне нерациональное решение. Смогут ли они преодолеть политические аспекты этого вопроса? Сейчас политические решения, которые принимаются в ЕС, плохо поддаются оценке с точки зрения экономической логики. С точки зрения экономической целесообразности, они ведут себя не лучшим образом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, чем страны ЕС заплатят за санкции против России.

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