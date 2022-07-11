Сеул, 11 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Глава ВВС Южной Кореи генерал Юн Сон Хва посетит Великобританию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в кулуарах военного шоу Royal International Air Tattoo, которое пройдет в Глостершире с 15 по 17 июля, встретится с главой ВВС США Чарльзом Брауном-младшим и главой космических операций Джоном Уильямом Реймондом.

Ожидается, что представители двух стран обсудят двусторонние отношения, в том числе совместные военные учения.

До поездки в Британию Юн Сон Хва планирует совершить двухдневный визит в Таиланд.