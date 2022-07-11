Москва, , 14:52 — REGNUM Преднамеренное затопление становится затратным делом для собственников кораблей. Об этом 11 июля заявил вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Виктория Абрамченко Economy. gov.ru

«На генеральную уборку до 2024 года предусмотрено 20 млрд рублей, из них на подъём и утилизацию затонувших судов — более 1 млрд», — заявила Абрамченко.

«Мы определили критерии приоритетности подъёма таких судов: всего 213 в проекте. А также создали систему, при которой кладбища кораблей больше не будут появляться. Благодаря поддержке Госдумы и Совета Федерации установлена административная ответственность и предусмотрен штраф за преднамеренное затопление корабля в размере до 20 млн рублей», — указала она.

Весной 2022 года приступили к работам по подъёму и утилизации судов в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях. Уже подняты 21 судно, всего по итогам года планируется поднять и утилизировать 62 корабля в акватории Дальневосточного федерального округа.