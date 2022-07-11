Москва, , 14:52 — REGNUM Санкции, которые ЕС ввел против РФ, могут привести к тому результату, на который рассчитывают в Брюсселе, но только ценой общей рецессии в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Действительно, санкции могут привести к тому результату, на который рассчитывают в ЕС. Но только ценой общей рецессии в мировой экономике. Вот эту цену им придется заплатить за то, чтобы санкции достигли хоть какого-то результата, — сказал Колганов. — Проще говоря, если начнется обвальный спад во всей мировой экономике, то это приведет к сокращению спроса на топливно-сырьевые товары, а соответственно, к падению их цены и к снижению наших доходов. Нашу экономику это не уничтожит. Мы такие периоды проживали и не умерли. А Европа заплатит за это значительным экономическим кризисом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что случится с экономикой ЕС, если его власти продолжат усиливать санкционное давление на РФ.

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