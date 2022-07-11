Березники, Пермский край, 11 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассмотрел уголовное дело о сокрытии от налогообложения более 32 млн рублей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Виновным в налоговом преступлении признан бывший конкурсный управляющий ОАО «Порт Березники». В суде установлено, что вместо перечисления налогов осуществлялись расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя расчетные средства предприятия. От налогообложения было скрыто свыше 32 млн рублей.

Суд приговорил фигуранта к наказанию в виде штрафа. Его размер составил 1 млн рублей. Задолженность перед налоговым органом погашена в полном объеме.