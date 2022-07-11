Москва, , 14:50 — REGNUM Если власти Европейского союза не откажутся от усиления санкционного давления на РФ, то это резко повысит вероятность рецессии в еврозоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Если экономические власти ЕС найдут в себе достаточно разума для того, чтобы отказаться от санкционной политики (в это верится с трудом), то они могли бы значительно улучшить свои экономические перспективы, — сказал Колганов. — Разумеется, отказ от антироссийских санкций не избавит европейскую экономику от риска рецессии полностью. Отказ от санкций не вернет экономические отношения к тому состоянию, в котором они были до начала санкционной войны. И повышенные цены на топливо, сырьевые товары, продовольствие — всё это не сразу войдет в прежнюю колею. Но ухудшаться ситуация перестанет. А если не отказываться от санкций, то риск рецессии очень большой».

Как подчеркнул Колганов, если власти ЕС начнут принимать новые пакеты санкций, то это «расшатает ситуацию» до такой степени, что рецессия в Европе станет неизбежной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, какой фактор повышает риски рецессии в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Грядущую рецессию в экономике ЕС объяснили санкциями против РФ